В Госдуме оценили перспективу введения налога на домашних животных

В России планируется внедрить обязательную регистрацию домашних животных – это мера давно назрела. Однако проводиться она будет бесплатно, и, несмотря на опыт других стран, о введении налога на питомцев в России речи не идет, подчеркнул зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. В беседе с НСН он заверил, что по этому пути власти никогда не пойдут из-за особого отношения россиян к домашним животным.

Депутат напомнил, что в очередной раз внес на рассмотрение парламентариев законопроект о регистрации домашних животных, которая фактически уже проводится в 20 регионах страны. С учетом их положительного опыта распространить этот подход предлагается на все субъекты РФ, однако пока законопроект, который вносится уже в четвертый раз, пока отклоняется правительством, констатировал Бурматов. Важность регистрации он объяснил тем, что люди смогут легко искать своих животных, и в случае чего им не придется расклеивать объявления о поиске – в век цифровизации это уже устаревшие меры.

При этом регистрация – это просто внесение информации в базу данных, проводиться процедура будет бесплатно, заверил Бурматов.

«Я просто хочу подчеркнуть, что в России никогда не будет налога на домашних животных, — добавил он. — Некоторые страны идут по этому пути, но мы не считаем этот путь правильным. У нас этот налог невозможен, потому что у нас другая традиция отношений к домашним животным. У нас это члены семьи, члены семьи не могут облагаться налогами».

Парламентарий также напомнил, что многие россияне заводят питомцев, подбирая бездомных животных на улице или забирая их из приютов. По его словам, он сам держит собаку-инвалида, которую забрал из приюта. Облагать таких добросердечных людей, которые не оставили животное в беде, было бы странно, отметил депутат.

«В других странах таких традиций нет, поэтому там налоги возможны», — заключил Бурматов.

Напомним, около трети жителей России уверены, что обязательная постановка на электронный учет питомцев поможет снизить количество бездомных животных – это выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co в ходе исследования. Полностью поддерживают введение обязательной электронной регистрации животных 41% респондентов, 32% считают, что такая мера уместна лишь в отношении потенциально опасных пород собак, 9% опрошенных заняли нейтральную позицию, 18% выступили против учета. Насчет способа регистрации большинство сходятся на чипировании – 45% опрошенных поддерживают идею, 37% считают, что вживление микрочипа должно остаться добровольным. Против выступили 18% опрошенных.

