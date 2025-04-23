Россияне высказали отношение к законопроекту об обязательной регистрации питомцев

Около трети жителей России уверены, что обязательная постановка на электронный учет питомцев поможет снизить количество бездомных животных. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнавшие у интернет-пользователей, поддерживают ли они идею учета питомцев и поможет ли она увеличить число ответственных хозяев.

Полностью поддерживают введение обязательной электронной регистрации животных 41% респондентов, 32% считают, что такая мера уместна лишь в отношении потенциально опасных пород собак, 9% опрошенных заняли нейтральную позицию, 18% выступили против учета.

Мнения о том, кто должен нести расходы на регистрацию, разделились: 50% настаивают на том, чтобы процедура была полностью бесплатной, за счет клиник или государства. 44% уверены, что платить должен владелец. Еще 6% респондентов высказались за гибкий подход — с учетом дохода владельца или количества животных.

Насчет способа регистрации большинство сходятся на чипировании. 45% опрошенных поддерживают идею, 37% считают, что вживление микрочипа должно остаться добровольным. Против электронного способа выступили 18% опрошенных.

Поддерживают регулирование численности бездомных животных с помощью усыпления больных и агрессивных особей 41% участников опроса. Почти треть (30%) выступают за содержание дворняг в приютах с последующим поиском нового дома. 16% считают эффективной разработку госпрограмм по отлову и учету, а 13% поддерживают метод «отлов — стерилизация — возврат на улицу».

Если регистрация станет обязательной, 34% опрошенных готовы сразу зарегистрировать своего питомца.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 апреля, охват составил более 40 тыс. интернет-пользователей.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект об обязательной регистрации домашних животных.