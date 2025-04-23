Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне высказали отношение к законопроекту об обязательной регистрации питомцев

Почти половина россиян поддержала введение электронной регистрации животных
close
Shutterstock

Около трети жителей России уверены, что обязательная постановка на электронный учет питомцев поможет снизить количество бездомных животных. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнавшие у интернет-пользователей, поддерживают ли они идею учета питомцев и поможет ли она увеличить число ответственных хозяев.

Полностью поддерживают введение обязательной электронной регистрации животных 41% респондентов, 32% считают, что такая мера уместна лишь в отношении потенциально опасных пород собак, 9% опрошенных заняли нейтральную позицию, 18% выступили против учета.

Мнения о том, кто должен нести расходы на регистрацию, разделились: 50% настаивают на том, чтобы процедура была полностью бесплатной, за счет клиник или государства. 44% уверены, что платить должен владелец. Еще 6% респондентов высказались за гибкий подход — с учетом дохода владельца или количества животных.

Насчет способа регистрации большинство сходятся на чипировании. 45% опрошенных поддерживают идею, 37% считают, что вживление микрочипа должно остаться добровольным. Против электронного способа выступили 18% опрошенных.

Поддерживают регулирование численности бездомных животных с помощью усыпления больных и агрессивных особей 41% участников опроса. Почти треть (30%) выступают за содержание дворняг в приютах с последующим поиском нового дома. 16% считают эффективной разработку госпрограмм по отлову и учету, а 13% поддерживают метод «отлов — стерилизация — возврат на улицу».

Если регистрация станет обязательной, 34% опрошенных готовы сразу зарегистрировать своего питомца.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 апреля, охват составил более 40 тыс. интернет-пользователей.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами