Пожилым россиянам объяснили, как быстро получить доступ к своим геотрекам

Шадаев: пожилые россияне смогут назначать доверенного для доступа к их геотрекам
Depositphotos

Старшее поколение сможет через «Госуслуги» назначить доверенного для получения быстрого доступа к геотрекам от оператора связи. Об этом на межрегиональном форуме «ЛизаАлерт» заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что доверенное лицо сможет без судебного решения быстро получать доступ к геотрекам.

В конце 2024 года стало известно о планах Минцифры запустить сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи. Необходимость этого объясняется желанием повысить качество жизни россиян. По геотрекам человека достаточно просто идентифицировать без применения других технологий. По словам аналитика Эльдара Муртазина, сейчас эта работа находится в ведении спецслужб и проводится по необходимости.

Эксперт отметил, что в настоящий момент мобильные операторы геотреки абонентов властям не передают, хотя обладают возможностями определять координаты. В целом, помимо отслеживания, сервис можно будет применять для планирования городов, то есть отмечать потоки людей, загруженность дорог и так далее.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не будут следить за россиянами, обходящими блокировки.

