Эксперт: власти смогут следить за россиянами без запроса

Запуск нового сервиса обработки геотреков абонентов от мобильных операторов позволит властям следить за россиянами без дополнительных запросов, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В беседе с НСН он назвал это «технологией двойного назначения», подчеркнув, что она может быть полезна.

До этого стало известно о планах Минцифры запустить сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи. Необходимость этого объясняется желанием повысить качество жизни россиян. По геотрекам человека достаточно просто идентифицировать без применения других технологий. Сегодня эта работа находится в ведении спецслужб и проводится по необходимости, объяснил Муртазин.

«По запросу по конкретному человеку такая возможность есть, в рамках расследования. В случае создания сервиса можно будет узнать о любом человеке без запроса», — добавил он.

Сейчас мобильные операторы геотреки абонентов властям не передают, хотя обладают возможностями определять координаты. В целом, помимо отслеживания, сервис можно будет применять для планирования городов, то есть отмечать потоки людей, загруженность дорог и так далее. По мнению эксперта, речь идет о технологии «двойного назначения», которая может быть как инструментом слежки, так и улучшения качества жизни.

«Все зависит от того, как вы будете использовать технологию», — заключил Муртазин.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не будут следить за россиянами, обходящими блокировки.