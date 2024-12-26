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Эксперт: власти смогут следить за россиянами без запроса

Аналитик Муртазин: запуск нового сервиса поможет властям следить за россиянами
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Depositphotos

Запуск нового сервиса обработки геотреков абонентов от мобильных операторов позволит властям следить за россиянами без дополнительных запросов, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В беседе с НСН он назвал это «технологией двойного назначения», подчеркнув, что она может быть полезна.

До этого стало известно о планах Минцифры запустить сервис сбора и обработки обезличенных геотреков абонентов от операторов мобильной связи. Необходимость этого объясняется желанием повысить качество жизни россиян. По геотрекам человека достаточно просто идентифицировать без применения других технологий. Сегодня эта работа находится в ведении спецслужб и проводится по необходимости, объяснил Муртазин.

«По запросу по конкретному человеку такая возможность есть, в рамках расследования. В случае создания сервиса можно будет узнать о любом человеке без запроса», — добавил он.

Сейчас мобильные операторы геотреки абонентов властям не передают, хотя обладают возможностями определять координаты. В целом, помимо отслеживания, сервис можно будет применять для планирования городов, то есть отмечать потоки людей, загруженность дорог и так далее. По мнению эксперта, речь идет о технологии «двойного назначения», которая может быть как инструментом слежки, так и улучшения качества жизни.

«Все зависит от того, как вы будете использовать технологию», — заключил Муртазин.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не будут следить за россиянами, обходящими блокировки.

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