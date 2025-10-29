На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, как они хотят жить на пенсии

НПФ «Эволюция»: половина опрошенных россиян собираются путешествовать на пенсии
true
true
true
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Большинство работающих россиян (70% респондентов) задумываются о том, как они будут жить на пенсии и какие блага им потребуются в этот период. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ «Эволюция» (есть у «Газеты.Ru»). Половина опрошенных собираются путешествовать на пенсии.

Респондентов спросили: «чем бы вы хотели заниматься на пенсии?» (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Половина опрошенных уверенно заявила о том, что будет путешествовать на пенсии. Почти столько же планируют посвятить себя хобби. При этом 37% респондентов так устали за время своей трудовой деятельности, что на пенсии планируют «просто отдохнуть, а как и где не так уж важно». Существенно меньше желающих посвятить пенсионное время воспитанию внуков и уходу за ними, общая доля таких ответов составила порядка трети (31%). Вопреки стереотипам, будущих пенсионеров, стремящихся работать на даче, еще меньше — 26%. Устроить личную жизнь на пенсии планируют 8% опрошенных.

Респондентов спросили: «с кем бы вы хотели жить на пенсии?». 88% не планируют проводить время на пенсии в одиночестве. Из них 60% подчеркнули, что хотели бы провести это время со своей второй половиной. Почти 10% — с внуками и правнуками, 8% — с любимыми домашними животными, 5% — с подругой или компаньоном. Никто из опрошенных россиян не хочет жить на пенсии в пансионате, этот вариант не выбрал ни один респондент.

Набор благ, без которых респонденты не представляют счастливой жизни на пенсии, — это своего рода стандарт потребления, к которому люди стремятся в пожилом возрасте. И приоритетом для формирования такого стандарта опрошенные считают финансовую свободу. Этого мнения придерживаются 76% опрошенных.

В число приоритетных благ россиян также входят качественная медицина (66,2%), регулярные путешествия (44,2%) и проживание в локации с хорошим климатом (27%). Чуть менее важными аспектами респонденты считают культурную жизнь, которая включает посещение театров, музеев и выставок (18%), качественное питание в кафе и ресторанах (9%).

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами