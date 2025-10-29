Россияне рассказали, как они хотят жить на пенсии

Большинство работающих россиян (70% респондентов) задумываются о том, как они будут жить на пенсии и какие блага им потребуются в этот период. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ «Эволюция» (есть у «Газеты.Ru»). Половина опрошенных собираются путешествовать на пенсии.

Респондентов спросили: «чем бы вы хотели заниматься на пенсии?» (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Половина опрошенных уверенно заявила о том, что будет путешествовать на пенсии. Почти столько же планируют посвятить себя хобби. При этом 37% респондентов так устали за время своей трудовой деятельности, что на пенсии планируют «просто отдохнуть, а как и где не так уж важно». Существенно меньше желающих посвятить пенсионное время воспитанию внуков и уходу за ними, общая доля таких ответов составила порядка трети (31%). Вопреки стереотипам, будущих пенсионеров, стремящихся работать на даче, еще меньше — 26%. Устроить личную жизнь на пенсии планируют 8% опрошенных.

Респондентов спросили: «с кем бы вы хотели жить на пенсии?». 88% не планируют проводить время на пенсии в одиночестве. Из них 60% подчеркнули, что хотели бы провести это время со своей второй половиной. Почти 10% — с внуками и правнуками, 8% — с любимыми домашними животными, 5% — с подругой или компаньоном. Никто из опрошенных россиян не хочет жить на пенсии в пансионате, этот вариант не выбрал ни один респондент.

Набор благ, без которых респонденты не представляют счастливой жизни на пенсии, — это своего рода стандарт потребления, к которому люди стремятся в пожилом возрасте. И приоритетом для формирования такого стандарта опрошенные считают финансовую свободу. Этого мнения придерживаются 76% опрошенных.

В число приоритетных благ россиян также входят качественная медицина (66,2%), регулярные путешествия (44,2%) и проживание в локации с хорошим климатом (27%). Чуть менее важными аспектами респонденты считают культурную жизнь, которая включает посещение театров, музеев и выставок (18%), качественное питание в кафе и ресторанах (9%).

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

