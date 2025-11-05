Россиян предупредили о неожиданной опасности бабл-ти

Популярный напиток с тапиоковыми шариками — бабл-ти — кажется безобидным, но при частом употреблении может привести к серьезным последствиям, рассказал «Газете.Ru» хирург Скандинавского центра Здоровья Дмитрий Монахов.

«Тапиоковые шарики изготавливаются из крахмала, который при охлаждении становится клейким и плохо переваривается. При употреблении большого количества напитка шарики не успевают полностью размягчиться и продвинуться по кишечнику. Они слипаются между собой, образуя плотный комок, напоминающий густой цемент. Со временем этот сгусток застревает в тонкой кишке, нарушает ее проходимость и продолжает впитывать жидкость. В результате давление на стенки кишечника повышается, и развивается непроходимость», — объяснил он.

По словам врача, добавление льда и холодного молока делают смесь еще гуще. При низкой температуре крахмал теряет способность расщепляться ферментами, а молочная основа усиливает вязкость напитка. В результате шарики быстрее склеиваются, превращаясь в плотную массу, которую кишечнику сложно протолкнуть.

«Особенно опасно пить бабл-ти залпом или на голодный желудок: слизистая не готова к такой нагрузке, и движение пищи замедляется», — предупредил эксперт.

Когда развивается непроходимость, в первые часы или сутки после употребления появляются вздутие, тошнота и ощущение тяжести. Позже присоединяются боли в животе, рвота и прекращение стула. Если комок перекрывает просвет кишечника, вздутие усиливается, живот становится болезненным, может повышаться температура. При затяжном течении возможны воспаление брюшной полости и интоксикация организма.

«На ранних стадиях врачи могут удалить скопление эндоскопически — дроблением комка без разреза. Если процесс зашел далеко и ткани кишечника воспалены, проводится операция с резекцией участка кишки. При несвоевременном обращении непроходимость может осложниться перитонитом, воспалением брюшины. Чем раньше проведено вмешательство, тем выше шанс обойтись без полостной хирургии и сохранить ткани», — рассказал он.

Как отметил хирург, чаще всего с такими осложнениями сталкиваются подростки. Их кишечник чувствителен к избытку крахмала, но при этом они употребляют напиток без ограничений. Несмотря на растительное происхождение, тапиока практически не содержит клетчатки и не стимулирует перистальтику, поэтому легко образует застой в кишечнике.

«Безопасной считается порция в 200–300 мл с небольшим количеством шариков. Не стоит пить бабл-ти ежедневно, особенно в жару или натощак. Лучше выбирать теплые варианты без льда и с растительным молоком. После напитка полезно выпить воду — она помогает разбавить крахмал и ускорить его выведение. При любых болях, вздутии или тошноте после сладкого чая нужно обратиться к врачу, чтобы исключить кишечную непроходимость», — резюмировал он.

