Смузи и боулы с семенами чиа могут отправить вас на операционный стол, предупредил врач

Семена чиа и псиллиум активно используют в рационе для улучшения пищеварения и снижения веса. Однако при неправильном употреблении эти продукты могут стать причиной острой кишечной непроходимости, рассказал «Газете.Ru» хирург Скандинавского Центра Здоровья Дмитрий Монахов.

По словам врача, семена чиа и псиллиум относятся к сильным гидрогелям. Их оболочка при контакте с жидкостью формирует вязкий гель, способный удерживать десятки граммов воды на грамм сухого вещества. При недостаточном запивании эти волокна продолжают втягивать жидкость уже из содержимого кишечника, увеличиваясь в объеме и становясь плотными.

«Это создает риск образования конгломератов (плотных комков) и безоаров (инородных образований из непереваренных веществ), особенно у пациентов с сужениями кишечника. Известны случаи, когда проглоченные «сухие» семена вызывали полную непроходимость», — объяснил он.

Густые смузи, боулы и йогурты с добавлением семян усиливают эту опасность.

«Вязкая среда замедляет эвакуацию пищи из желудка, а зерна чиа и частицы псиллиума не успевают полностью гидратироваться и продолжают набухать уже в кишечнике, где воды меньше. Это повышает риск слеживания и формирования плотного препятствия. Псиллиум образует равномерный гель по всему объему, а чиа — микрокапсулы с плотной оболочкой, поэтому при дефиците воды оба продукта могут стать причиной закупорки, особенно в узких участках кишки», — рассказал врач.

В первые часы, когда развивается непроходимость, появляются вздутие, урчание и чувство распирания, затем — коликообразная боль, тошнота и рвота.

«Позже прекращается отхождение стула и газов. Усиление боли, лихорадка и учащение пульса указывают на ишемию (нарушение кровоснабжения) кишки и требуют срочной госпитализации. Попытки «продавить» проблему водой или слабительными опасны: объем жидкости увеличивает давление, а волокна продолжают разбухать, усиливая боль и риск разрыва», — рассказал эксперт.

Риск выше у людей с послеоперационными спайками, стриктурами кишечника и пищевода, гастропарезом (замедленным опорожнением желудка), диабетом, у пожилых и пациентов, принимающих опиоиды, антихолинергические и железосодержащие препараты. При таких состояниях даже небольшие количества псиллиума или сухих семян чиа могут вызвать закупорку.

«При подозрении на непроходимость проводится обследование: рентген или КТ брюшной полости, анализы, установка зонда для декомпрессии (снятием избыточного давления в кишечнике). Основное правило — полное исключение приема пищи и жидкости до осмотра врача. В неосложненных случаях возможно консервативное лечение с регидратацией (восполнением жидкости) и наблюдением. Если выявлены признаки ишемии или разрыва, выполняется операция: чаще лапароскопическая ревизия или удаление конгломерата. При тяжелом поражении проводится резекция (удаление поврежденного участка)», — предупредил врач.

Чтобы снизить риск непроходимости и сделать прием клетчатки безопасным, важно соблюдать простые правила.

«Каждую порцию псиллиума нужно разводить в 200–250 мл воды, а при больших дозах — до 500 мл. Смесь следует выпивать сразу, не оставляя для загустевания. Важно поддерживать достаточный питьевой режим. Вода предотвращает образование густого геля в кишечнике и снижает риск непроходимости. Чиа важно не употреблять сухими, а предварительно замачивать или добавлять только в жидкие блюда», — резюмировал он.

