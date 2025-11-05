Россиянам спрогнозировали снижение стоимости отдыха на 30%

В конце 2025 года и в течение 2026 года стоимость отдыха для россиян может снизиться на 30%. Таким предположением в беседе с «Газетой.Ru» поделился основатель агентства путешествий PrimeTours Александр Перепёлкин.

«Туристический рынок продолжает восстанавливаться после пандемии. Некоторые популярные у российских туристов страны долгое время после вынужденного закрытия границ не могли войти в прежний режим по приему туристов, поэтому мы увидели сильное перераспределение турпотока, например в Таиланд. Туда в последние годы ездят туристы, которые раньше предпочитали отдыхать во Вьетнаме, Турции, Египте. Снижение предложения ранее вызывало рост цен на открытых курортах и дефицит доступных билетов», — рассказал он.

По словам Перепёлкина, в 2025 году ситуация стала заметно меняться. В 2024 году открыл границы Китай, во Вьетнам ввели широкую полетную программу. В 2025 году Китай отменил визы для россиян, а во Вьетнам авиакомпании и чартерные операторы предложили широкий выбор прямых перелетов, в том числе из регионов.

«Турция же в 2025 году открыла самое раннее бронирование туров, чем когда-либо прежде. Бронирование отдыха в Турции на весенне-летний сезон в этом году стало доступно уже с октября, хотя раньше оно открывалось ближе к декабрю. Благодаря этому у туристов появилась возможность купить поездку в эту страну примерно в 1,5 раза дешевле, чем ближе к дате вылета. В последние годы уровень подорожания турецких отелей уже достиг мальдивских за счет увеличения ключевой ставки внутри страны, что сделало страну менее доступной для большей части россиян, которые привыкли к бюджетному отдыху в Турции. На стоимость также влияет необходимость авиакомпаний облетать бесполетную зону, что удорожает перевозку. Чтобы сохранить турпоток, турецкие отельеры стали вводить систему максимально раннего бронирования, которое позволяет удерживать стоимость отдыха примерно на прежнем уровне. Например, сейчас тур на майские праздники в пятизвездочном отеле в Турции можно забронировать на двоих за 250–270 тысяч рублей на 10 дней, а в апреле он будет стоить уже около 430 тысяч рублей», — поделился специалист отрасли.

Как отметил эксперт, это говорит о том, что туристические страны активно включились в борьбу за туриста, что приводит к снижению стоимости туров и более выгодным ценам на авиабилеты.

«Так, например, в этом году мы видим горящие предложения в Таиланд и Вьетнам по удивительно низким ценам. На Пхукет, например, было предложение на октябрь на двух человек с вылетом из Хабаровска на 27 ночей за 120 000 рублей. Во Вьетнам есть горящие туры на 10 ночей на двоих за 79 000 рублей и 126 000 рублей на 17 ночей. Прецедентно низкая цена сейчас на прямой перелет на Мальдивы на ближайшие даты — 49 000 рублей», — подчеркнул он.

В целом, по словам Перепёлкина, это позитивный общемировой тренд.

«Благодаря конкуренции за туристов между странами уже можно говорить о том, что стоимость отдыха на любимых курортах россиян может оказаться выгоднее в среднем на 30%, чем в первые годы после 2022-го», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что россияне массово едут в отпуск, чтобы отоспаться.