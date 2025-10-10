Врачи предупредили об опасности густых и длительных туманов

В Москве уже на протяжении нескольких дней сохраняется туманная погода, на фоне чего даже ограничили работу аэропортов Внуково и Домодедово, автомобилистам посоветовали быть осторожнее. Однако опасность этого природного явления заключается не только в транспортных проблемах – оно может спровоцировать плохое самочувствие при наличии тех или иных заболеваний, рассказали врачи 360.ru.

Туман может по-разному сказываться на людях с заболеваниями бронхов – так, по мнению пульмонолога Вячеслава Овечкина, многим из них становится легче дышать из-за того, что в воздухе наблюдается повышенная влажность.

Но при этом аллергики, люди с заболеваниями сердца и сосудов, астматики наоборот страдают, отметила в свою очередь врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. У таких пациентов, по ее словам, наблюдается одышка, а влага становится негативным фактором, мешающим нормально дышать. Она посоветовала не забывать о применении ингаляторов и лекарств.

«Человек не выпил таблетки с утра, потому что было хорошее давление. И потом оно начало подниматься. Это нагрузка на сосуды. Естественно, туман только усилит состояние: дыхание станет тяжелым из-за повышенной влажности воздуха», --― пояснила врач, призвав также при туманах носить на улице маску.

Кроме того, во время такой погоды, по мнению терапевта, следует по утрам и вечерам полоскать горло содовым раствором – это позволит снизить риск грибковой сенсибилизации на слизистых. Если человек отмечает, что у него усилился кашель, появился дискомфорт, ухудшилось самочувствие, лучше обратиться за медпомощью и при необходимости усилить назначенную пульмонологом терапию.

Помимо влажности важным фактором риска для здоровья во время туманной погоды являются вредные примеси, что особенно характерно для регионов и городов с обилием промпредприятий, отметил Овечкин.

«Туман и неподвижность воздуха формируют смог, а он оказывает негативное влияние на самочувствие», ― пояснил эксперт.

В такое время специалисты советуют использовать респираторы и маски, меньше открывать окна, применяя кондиционеры с закрытым контуром, чаще проводить в доме влажную уборку, а также укреплять иммунитет продуктами с витаминами C, E, A. В их числе, например, орехи, цитрусовые, черная смородина, морковь, тыква, шпинат, отвар шиповника.

Напомним, по данным МЧС во время густого тумана в столичном регионе ухудшение видимости достигало 200 – 700 метров. Специалисты рекомендовали в случае управления транспортным средством значительно снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Ранее врач предупредила об опасности высокого атмосферного давления.