Врач предупредила об опасности тумана для некоторых людей

Туман может быть опасен для людей с ослабленным организмом и хроническими болезнями, особенно дыхательной недостаточностью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в условиях тумана в воздухе может снижаться уровень кислорода, что грозит погодной гипоксией. Однако это не отражается на здоровых и молодых людях. Такая погода может быть опасна и тем, что в это время атмосферные загрязнения вступают в реакцию с водой и становятся более активными, из-за чего концентрация вредных веществ в воздухе заметно повышается.

«Например, сернистый газ при контакте с водой превращается в сернистую кислоту, и люди ее вдыхают. Все это особенно плохо действует на аллергиков и астматиков. Поэтому им нежелательно выходить из дома в туманную погоду. А если есть возможность, таким пациентам лучше уехать на это время из города куда-нибудь на природу, ближе к лесу», – посоветовала Чернышова.

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа до этого говорила, что в туман аллергики, люди с заболеваниями сердца и сосудов, астматики страдают — у них наблюдается одышка, а влага становится негативным фактором, мешающим нормально дышать. Она посоветовала не забывать о применении ингаляторов и лекарств.

