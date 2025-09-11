На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана

Автоэксперт Хайцеэр: в условиях тумана водителям стоит избегать дальнего света
true
true
true
close
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В целях безопасности во время тумана водителям стоит отказаться от использования дальнего света и резких маневров. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он посоветовал проверить машину на предмет исправности всех световых приборов, включать ближний свет и дополнительно использовать противотуманные фары, которые улучшат видимость. Кроме того, в непогоду стоит держать увеличенную дистанцию и снижать скорость.

«Желательно, чтобы последняя была меньше половины от расстояния видимости. Например, если она примерно 20 метров, то ехать лучше в пределах 10 километров в час. И контролировать это должен именно водитель, не надеясь на адаптивный круиз-контроль», — подчеркнул Хайцеэр.

Автоэксперт также напомнил, что во время тумана заметить пешеходов, одетых в темное и не имеющих светоотражающих элементов, сложно, поэтому важно быть максимально аккуратными.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что езда на автомобиле по пробкам приводит к быстрому износу двигателя. По его словам, пробки могут также вести к перегреваниям мотора.

Ранее в Москве спрогнозировали туман.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами