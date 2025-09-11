Водителям объяснили, как безопасно ездить в условиях тумана

В целях безопасности во время тумана водителям стоит отказаться от использования дальнего света и резких маневров. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он посоветовал проверить машину на предмет исправности всех световых приборов, включать ближний свет и дополнительно использовать противотуманные фары, которые улучшат видимость. Кроме того, в непогоду стоит держать увеличенную дистанцию и снижать скорость.

«Желательно, чтобы последняя была меньше половины от расстояния видимости. Например, если она примерно 20 метров, то ехать лучше в пределах 10 километров в час. И контролировать это должен именно водитель, не надеясь на адаптивный круиз-контроль», — подчеркнул Хайцеэр.

Автоэксперт также напомнил, что во время тумана заметить пешеходов, одетых в темное и не имеющих светоотражающих элементов, сложно, поэтому важно быть максимально аккуратными.

Автоэксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что езда на автомобиле по пробкам приводит к быстрому износу двигателя. По его словам, пробки могут также вести к перегреваниям мотора.

Ранее в Москве спрогнозировали туман.