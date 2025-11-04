Умер старейший житель Германии

Самый пожилой житель Германии Карл Хайдле умер в возрасте 110 лет. Об этом сообщила администрация общины Кернен, где проживал мужчина, пишет ТАСС.

Немецкие власти сообщили, что Хайдле мирно ушел из жизни в ночь на 1 ноября. 2 сентября 2025 года мужчина отметил свое 110-летие.

«Для многих из нас он был примером благоразумия и уважения», — приводятся в сообщении слова бургомистра общины Бенедикта Пауловича.

Старейший житель Германии по профессии был слесарем. До преклонного возраста он сохранял хорошую физическую форму и в 99 лет еще водил автомобиль. Десятки лет мужчина не посещал врачей.

В конце апреля этого года в Бразилии скончалась старейшая жительница планеты, монахиня Ина Канабарро Лукас. Ей было 116 лет и 326 дней. Женщина родилась 8 июня 1908 года в городе Сан-Франческо-д'Ассизи. В 26 лет она приняла монашеский постриг. В свой 110-й день рождения монахиня получила благословение от папы римского Франциска.

Теперь старейшей женщиной на Земле является англичанка Этель Катерхэм, проживающая в графстве Суррей в юго-восточной части Англии. Сейчас ей 116 лет.

Ранее был назван неожиданный фактор, влияющий на долголетие.