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В Бразилии скончалась старейшая жительница Земли

BFM TV: старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет
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Depositphotos

Старейшая жительница планеты скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии, сообщает BFM TV.

«Самая старая монахиня в мире, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас скончалась в среду, 30 апреля, в возрасте 116 лет и 326 дней», — говорится в сообщении.

Женщина родилась 8 июня 1908 года в городе Сан-Франческо-д'Ассизи. В 26 лет она приняла монашеский постриг.

В свой 110-й день рождения монахиня получила благословение от папы римского Франциска, который скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни.

Теперь старейшей женщиной на Земле стала англичанка Этель Катерхэм, проживающая в графстве Суррей. Сейчас ей 115 лет и 252 дня.

До этого портал Good News Network писал, что женщина из Англии, которой исполнилось 94 года, ходит на зумбу три раза в неделю и считает активный образ жизни секретом своего долголетия.

Ранее 100-летняя итальянская бариста рассказала, что была в отпуске 67 лет назад.

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