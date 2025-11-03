В Москве до конца недели сохранится теплая погода с дождями

RT: синоптики прогнозируют до +12°С в Москве к выходным

В Москве до конца недели сохранится теплая погода. Об этом сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, среднесуточные температуры будут превышать климатическую норму на 3–5°С.

Синоптик уточнил, что местами до четверга ожидаются дожди: в среду осадки возможны на севере города, а с пятницы дожди прекратятся. В выходные, 4–5 ноября, осадков не прогнозируется. Дневные температуры составят +6…+8 °С, с четверга по воскресенье ожидается потепление до +9…+12 °С. Ночью термометр будет показывать +4…+7 °С, а к концу недели — около +7…+8 °С.

Ильин также отметил, что с завтрашнего дня атмосферное давление начнёт постепенно повышаться и достигнет 753–755 мм рт. ст., однако с воскресенья начнётся его снижение.

Тем временем первые 20-градусные морозы зафиксировали в европейской части России. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что впервые в этом холодном сезоне морозы наступили в Ненецком АО и в Республике Коми.

Синоптик отметил, что в поселке городского типа Елецкий в Коми температура опустилась до -21,1°C, а в населенном пункте Харъяга Ненецкого автономного округа термометр показал -21,3°C.

