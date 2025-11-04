На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали не оставлять собак на привязи в общественных местах

Депутат Бурматов предостерег россиян от оставления собак на улице без присмотра
true
true
true
close
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ТАСС призвал россиян не оставлять собак на привязи в общественных местах.

Он отметил, что это может привести к трагическим последствиям. По словам депутата, большинство инцидентов с животными происходит из-за невнимательности хозяев. Он подчеркнул, что оставлять питомцев без присмотра опасно, даже если это маленькие животные.

Бурматов добавил, что такие ситуации могут закончиться конфликтом с другими животными или травмами людей, включая детей, и поэтому оставлять собаку на улице недопустимо.

Парламентарий отметил, что ответственное содержание питомцев предполагает их нахождение под присмотром хозяев дома или в специально оборудованных местах, а любые попытки оставить животное на улице могут обернуться серьезными последствиями.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в сильный ливень выходить на улицу с собакой не стоит. Однако, если моросящий дождь не прекращается длительное время, гулять с питомцем все равно нужно.

Ранее ветврач предупредила об опасности частого купания питомцев.

