Заключенного оштрафовали за нацистские татуировки

В Ленобласти заключенного оштрафовали за татуировки с нацистскими символами

Тосненский городской суд оштрафовал за публичное демонстрирование нацисткой атрибутики мужчину, отбывающего наказание в колонии в поселке Форносово в Ленинградской области. Об этом сообщило издание 47News.

Татуировку заметили другие заключенные в конце мая в коридоре отряда возле входа на кухню.

Мужчина рассказал, что выходил из туалета и не посчитал нужным прикрыть свои татуировки, которые были сделаны 24 года назад. При этом он сообщил, что знал о запрете демонстрировать нацистскую символику.

Несколько других осужденных заявили, что им был причинен моральный вред, так как их деды участвовали в Великой Отечественной войне.

Суд признал 43-летнего мужчину виновным в публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики и назначил ему штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

До этого россиянина оштрафовали за символику АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) на колпачках колесных дисков.

Ранее жителя Ейска оштрафовали за фотографии татуировок с символикой сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).