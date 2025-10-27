На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани оштрафовали «поклонника сатаны»

МВД: житель Ейска оштрафован за фотографии татуировок с символикой сатанизма
В Краснодарском крае оштрафовали 29-летнего жителя Ейска, который опубликовал в своих социальных сетях фотографии татуировок с символикой сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по Кубани.

«Поклонника сатаны привлекли к административной ответственности», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что на мужчину составили два административных протокола по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

В сентябре в Москве местную жительницу оштрафовали за куртку и сумку с сатанинскими символами. Поводом для разбирательства стали публикации в ее Telegram-канале, содержавшие руны «Зиг» и «Одал», которые признаны символами сатанизма.

Ранее в России оштрафовали мужчину за публикацию в интернете изображения сатаны.

