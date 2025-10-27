Россиянина оштрафовали за запрещенную символику на колпачках колесных дисков

В Красноярске водителя оштрафовали за экстремистскую символику на дисках машины

В Красноярске автовладельца оштрафовали за символику запрещенной организации АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) на колесных дисках его автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Как обнаружили «Осторожно, новости», в начале октября 27-летнего Ивана Б. в Красноярске обвинили в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП)», — отмечается в публикации.

Звезду, похожую на символику запрещенной организации, на колесных дисках автомобиля Lada Priora заметил полицейский. Сам автовладелец рассказал, что приехал из деревни в город и припарковал автомобиль на видном месте. Кто-то из соседей позвонил в полицию. На судебном заседании автомобилист признал вину и был приговорен к штрафу в 1 тыс. рублей. Колпачки с запрещенной символикой у него не изъяли, но он снял их с машины сам.

До этого в Подмосковье татуировщика оштрафовали за изображение «воровской звезды» в рекламе услуг по выведению татуировок.

Ранее на Сахалине полицейские нашли у таксиста-мигранта поддельную регистрацию, когда он по ошибке въехал на служебную парковку.