Стало известно, сколько животных ежегодно становятся бездомными

Бурматов: в России ежегодно бездомными становятся около 100 тысяч питомцев
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

В России ежегодно бездомными становятся около 100 тысяч питомцев. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

Чаще всего животных выбрасывают на улицу к концу летного дачного сезона, пояснил он.

«Циничная абсолютно история, потому что люди в сентябре, в начале октября выбрасывают тех, кого они взяли в апреле, в мае. Полгода собачка пожила там, от нее избавились», — объяснил Бурматов.

По словам парламентария, за выброшенное животное российским законодательством предусмотрен штраф размером до 30 тысяч рублей. Однако для привлечения к ответственности владельца животного требуется введение регистрации и учета каждого питомца. На данный момент такие правила действуют лишь в 20 российских регионах.

Недавно стало известно, что жителям Москвы станет проще выбрать животное из приюта. На mos.ru запустили новый сервис «Моспитомец», который поможет москвичам подобрать питомца из приюта, сообщается на портале. Всего в сервисе представлены анкеты животных из 13 городских приютов.

Ранее юрист предупредил владельцев животных о штрафах за несоблюдение чистоты в домах.

