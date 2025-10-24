На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист предупредил владельцев животных о штрафах за несоблюдение чистоты в домах

«Москва 24»: штраф грозит владельцам животных за несоблюдение чистоты в домах
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Владельцам домашних животных может грозить штраф в размере 1,5-3 тыс. рублей за несоблюдение чистоты в местах общего пользования. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Денис Хмелевской.

Адвокат Вадим Багатурия, в свою очередь, добавил, что они обязаны убирать за питомцами в лифтах и подъездах.

«При нарушении этого правила предусмотрена ответственность по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований (6.4 КоАП РФ) со штрафом от 500 до 1 тыс. рублей. Факт нарушения можно зафиксировать любым способом: с помощью видео, фотосъемки, свидетельских показаний соседей или сотрудников полиции», — отметил адвокат.

По его словам, управляющая организация может потребовать владельцев компенсировать затраты, которые были направлены на устранение последствий подобных нарушений. Если тот откажется, УК может подать обращение в суд.

Накануне сообщалось, что Госдума хочет обязать хозяев убирать за своими питомцами в подъездах жилых домов. Согласно действующему законодательству, хозяин обязан убирать за своим питомцем только во время выгула.

Ранее жители российского региона пожаловались на то, что у них отбирают животных из-за вируса.

