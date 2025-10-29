Жителям Москвы станет проще выбрать животное из приюта

На mos.ru запустили новый сервис для поиска питомца из приюта

На mos.ru запустили новый сервис «Моспитомец», который поможет москвичам подобрать питомца из приюта, сообщается на портале.

Всего в сервисе представлены анкеты животных из 13 городских приютов.

Желающие смогут с помощью сервиса ознакомиться с анкетами кошек или собак, а также записаться на визит в приют.

В пресс-служба комплекса городского хозяйства отметили, что за бездомными животными ежедневно ухаживают.

«Все животные в приюте привиты и обработаны от паразитов. Чтобы переезд в новое место был максимально комфортным, в приютах собак и кошек социализируют, готовят к жизни в квартире и прогулкам», — говорится в сообщении.

Для удобства поиска питомца пользователи могут воспользоваться фильтрами (пол, размер, окрас, возраст и длина шерсти). Также можно пройти специальные тест, в рамках которого система проанализирует предпочтения и подберет подходящих питомцев.

«Создание нового сервиса стало возможным в том числе благодаря ветеринарной автоматизированной системе, к которой подключены городские приюты. Туда вносят все необходимые сведения о состоянии здоровья, особенностях характера и многом другом», — сообщили в пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

Воспользоваться сервисом могут только авторизованные пользователи со стандартной или полной учетной записью.