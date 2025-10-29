На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителям Москвы станет проще выбрать животное из приюта

На mos.ru запустили новый сервис для поиска питомца из приюта
true
true
true
close
МосФото

На mos.ru запустили новый сервис «Моспитомец», который поможет москвичам подобрать питомца из приюта, сообщается на портале.

Всего в сервисе представлены анкеты животных из 13 городских приютов.

Желающие смогут с помощью сервиса ознакомиться с анкетами кошек или собак, а также записаться на визит в приют.

В пресс-служба комплекса городского хозяйства отметили, что за бездомными животными ежедневно ухаживают.

«Все животные в приюте привиты и обработаны от паразитов. Чтобы переезд в новое место был максимально комфортным, в приютах собак и кошек социализируют, готовят к жизни в квартире и прогулкам», — говорится в сообщении.

Для удобства поиска питомца пользователи могут воспользоваться фильтрами (пол, размер, окрас, возраст и длина шерсти). Также можно пройти специальные тест, в рамках которого система проанализирует предпочтения и подберет подходящих питомцев.

«Создание нового сервиса стало возможным в том числе благодаря ветеринарной автоматизированной системе, к которой подключены городские приюты. Туда вносят все необходимые сведения о состоянии здоровья, особенностях характера и многом другом», — сообщили в пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

Воспользоваться сервисом могут только авторизованные пользователи со стандартной или полной учетной записью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами