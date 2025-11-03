На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Ленобласти попал в психбольницу после попытки поджога соседского дома

В Ленобласти мужчина облил дом соседки бензином и попал к психиатрам
Freepik.com

В Ленинградской области мужчина пытался поджечь дом соседки и попал в больницу, сообщает УМВД по региону.

Днем 2 ноября 25-летняя жительница деревни Луженицы под Усть-Лугой обратилась в полицию. Девушка сообщила, что на ее участок пришел сосед и облил ступени дома бензином. По ее словам, мужчина грозился устроить пожар.

Стражи порядка выехали на место происшествия, где нашли фрагмент щепы со следами жидкости и пустую канистру со следами горюче-смазочных материалов, а также задержали подозреваемого — 34-летнего местного жителя, уже имеющего несколько судимостей.

Мужчина не успел устроить пожар, но вел себя неадекватно, поэтому был доставлен в больницу. Далее его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Сейчас он находится под присмотром психиатров. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестные пытались сжечь приют для бездомных в Петербурге, где ночевали 34 человека.

