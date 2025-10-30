В Петербурге пытались сжечь приют для бездомных, где ночевали 34 человека

В Санкт-Петербурге подожгли приют для бездомных от проекта «Ночлежка». Информация об этом появилась на сайте организации.

Пожар в ночном приюте на проспекте Девятого Января произошел около шести часов утра 29 октября. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, которую уже изучили правоохранители, на месте в момент преступления находились трое мужчин. Один из них закурил на крыльце, а второй поджег пакет с вещами, оставленный на пандусе, после чего все трое убежали.

В помещении ночевали 34 бездомных человека, обошлось без пострадавших благодаря реакции дежурного. Он почувствовал запах дыма, услышал противопожарную сигнализацию и вывел постояльцев на улицу. Вместе они потушили горящие вещи, не обращаясь за помощью к пожарным. В результате поджога незначительно пострадало здание, сейчас ему требуется ремонт.

«Сложно сказать, какими были мотивы поджигателей. <...> Не хочется верить, что это направленное действие против проекта помощи бездомным людям, но из года в год мы видим новости, где те, кто оказался в беде, становятся жертвами нападений и, увы, нередко — именно поджогов. Большое счастье, что все принятые нами меры предосторожности сработали, а дежурный не растерялся в экстренной ситуации», — отметила представитель «Ночлежки» Анна Малинина.

