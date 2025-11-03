«Бездуховные»: депутат Милонов осудил коллег за иностранные костюмы

Российские парламентарии должны вернуться к более строгой одежде, а также перестать носить дорогие костюмы иностранного производства как «бездуховные», заявил депутат Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru». Так он оценил предположение стилиста Владислава Лисовца о том, что депутаты через 30 лет будут ходить на работу в Госдуму в спортивных костюмах.

«Гражданин стилист что-то перепутал. Возможно, он имел ввиду Европарламент. Вот тогда уже лет через 15, люди будут ходить либо совсем без штанов, либо в банановых листьях. В русский парламент люди, надеюсь, перестанут надевать всякие разные итальянские, французские, английские костюмчики дорогостоящие — бездуховные, безнравственно дорогие, а будут ходить в сюртуках, в неких френчах. Я считаю, что мы вернемся к тому, что депутаты Госдумы будут ходить в форме, как подобает депутатам российского парламента великой нашей империи», — заявил он.

До этого стилист Владислав Лисовец в разговоре с радио «Говорит Москва» заявил, что депутаты Госдумы вскоре предпочтут носить на работу спортивные костюмы вместо деловой формы. По его словам, через 30 лет люди постепенно начнут отдавать предпочтение удобству вместо элегантности. Как считает стилист, когда поколение поменяется, изменятся и взгляды на моду.

