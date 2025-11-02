На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести запрет на курение для молодежи, как на Мальдивах

Депутат Огуль выступил за запрет курения для молодежи в России, как на Мальдивах
true
true
true
close
Shutterstock

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за запрет курения для молодежи в России, как на Мальдивах. Его слова приводит издание «Подъем».

«Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придем к этому», — сказал он.

Еще один зампредседателя комитета Алексей Куринный назвал эту меру правильной. Он отметил, что рассчитывает на то, что в России аналогичный запрет введут до 2050 года.

2 ноября на Мальдивах ввели пожизненный запрет на табак для граждан, которые родились после января 2007 года. По данным властей, Мальдивы стали «первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений».

В России до конца ноября на кассах самообслуживания появится сервис, позволяющий подтверждать совершеннолетие покупателей с помощью распознавания лица. Для использования этой опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Первоначально система пройдет апробацию в нескольких фитнес-клубах Москвы.

Ранее стало известно, когда в России могут разрешить онлайн-продажу вина и энергетиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами