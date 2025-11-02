В Госдуме предложили ввести запрет на курение для молодежи, как на Мальдивах

Депутат Огуль выступил за запрет курения для молодежи в России, как на Мальдивах

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за запрет курения для молодежи в России, как на Мальдивах. Его слова приводит издание «Подъем».

«Я не курю и противник курения. Надеюсь, мы скоро придем к этому», — сказал он.

Еще один зампредседателя комитета Алексей Куринный назвал эту меру правильной. Он отметил, что рассчитывает на то, что в России аналогичный запрет введут до 2050 года.

2 ноября на Мальдивах ввели пожизненный запрет на табак для граждан, которые родились после января 2007 года. По данным властей, Мальдивы стали «первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений».

В России до конца ноября на кассах самообслуживания появится сервис, позволяющий подтверждать совершеннолетие покупателей с помощью распознавания лица. Для использования этой опции необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Первоначально система пройдет апробацию в нескольких фитнес-клубах Москвы.

Ранее стало известно, когда в России могут разрешить онлайн-продажу вина и энергетиков.