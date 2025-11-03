Эксперт предупредил о новых схемах мошенников для обмана россиян

Мошенники в России перешли к более изощренным способам обмана, поскольку граждане научились распознавать классические схемы. О новых тактиках, включая подмену номера телефона и взлом аккаунтов, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности Алексей Коробченко.

Одной из опасных схем является сим-своппинг, когда злоумышленник перевыпускает сим-карту жертвы на себя, получая доступ к двухфакторной аутентификации. Другая тактика — «двойной агент» — предполагает создание фальшивых чатов от имени взломанных аккаунтов знакомых, особенно эффективная в корпоративной среде.

«Особенно популярна эта схема в корпоративной среде: контрагентов может быть много, смена номеров не так уж редка, поэтому сложно распознать обман», — пояснил Коробченко.

Также сохраняют актуальность фишинговые сайты, имитирующие государственные ресурсы и банковские порталы. Эксперт рекомендует устанавливать четырехзначный пароль на сим-карту, запрещать ее перевыпуск через «Госуслуги» и тщательно проверять подозрительные сообщения.

До этого сообщалось, что мошенники начали похищать деньги россиян, предлагая дополнительный заработок на маркетплейсах. После установления доверительных отношений с жертвой аферисты под предлогом «выкупа товара» или «повышения рейтинга» убеждают ее перевести деньги, после чего злоумышленники перестают выходить на связь.

Ранее в МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера.