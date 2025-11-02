В МВД рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера

Мошенники начали выманивать личные данные россиян под видом звонка от бухгалтера. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали, что мошенники начали звонить жертвам, представляясь бухгалтером муниципального образования. Они рассказывают россиянам о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации.

В завершении разговора мошенники просят продиктовать паспортные данные, которые якобы нужна для оформления временного пропуска, чтобы попасть в администрацию.

Отмечается, что это делается для создания психологического эффекта.

После этого к разговору подключаются «представители правоохранительных органов» или «специалисты по безопасности», которые утверждают об обнаруженной утечке данных, «финансировании террористов» или других тяжких обстоятельствах, наступивших из-за того, что паспортные данные попали в руки мошенников.

До этого сообщалось, что мошенники начали похищать деньги россиян, предлагая дополнительный заработок на маркетплейсах. После установления доверительных отношений с жертвой аферисты под предлогом «выкупа товара» или «повышения рейтинга» убеждают ее перевести деньги, после чего злоумышленники перестают выходить на связь.

