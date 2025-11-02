Башкирского экс-чиновника оштрафовали на 20 млн рублей по делу о коррупции

Суд в Башкирии дал 9,5 года экс-главе Мелеузовского района по делу о взятке

Салаватский городской суд приговорил к 9,5 года колонии бывшего руководителя администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова по делу о коррупции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Башкирии.

«Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн 325 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Также инстанция обратила в доход государства почти 24 млн рублей со счетов Шамсутдинова и его родственников, две квартиры в Уфе и Мелеузе, а также стоимость отчужденной Lada Niva в размере 980 тысяч рублей.

Суд установил, что в 2018 году Шамсутдинов предоставил местному застройщику три земельных участка в Мелеузе, обеспечив ему победу в аукционе в обмен на три однокомнатные квартиры стоимостью более 4 млн рублей, которые планировалось построить. Недвижимость экс-чиновник сначала оформил на доверенных лиц через посредника, а затем, через него же, — на своих родственников.

