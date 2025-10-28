На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК назвал точную сумму взятки, которая предназначалась экс-замглавы Минцифры

СК: бывший замглавы Минцифры Паршин должен был получить взятку в 31,5 млн рублей
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину, осужденному по делу о коррупции, предназначалась взятка в размере 31,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«В 2023 году Паршин получил <...> взятки на 3,75 миллиона рублей — часть из обещанной взятки в общей сумме на 31,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Паршин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили девять лет колонии строгого режима. Его соучастник, предприниматель и бывший гендиректор «БФТ-Холдинг» Александр Моносов был признан виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере и получил срок 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемые оштрафованы на крупную сумму.

По версии следствия, Паршин, курируя Российский фонд развития информационных технологий, получил взятку в размере 3,75 млн рублей, а за это способствовал выделению грантов компании Моносова, разрабатывающей IT-решения для государственного сектора.

Ранее приговор бывшему заместителю главы Минцифры Паршину вступил в силу.

