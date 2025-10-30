На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Свердловского экс-борца с коррупцией осудили за взятку

Бывший глава антикоррупционного управления на Урале получил 4 года за взятку
ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Свердловской области Андрею Дьякову. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что он приговорен к 4 годам колонии за злоупотребление полномочиями и взятку в 217 млн рублей. Кроме того, Дьякова лишили специального звания «полковник полиции». Восемь лет ему нельзя будет работать в госструктурах.

По версии следствия, Дьяков помогал бизнесменам незаконно возвращать НДС из госбюджета. В результате такой помощи он получил 17 млн рублей от одного предпринимателя и еще 200 млн рублей от владельца компании. Дьяков признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, что помогло сократить ему срок.

В мае 2024 года суд на Урале арестовал Дьякова по делу о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Ранее СК обвинил бывшего начальника подразделения РЖД в коррупции.

