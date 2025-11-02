На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сирийца задержали по подозрению в планировании теракта в Германии

Bild: гражданина Сирии задержали по подозрению в планировании теракта в Берлине
true
true
true
close
Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

В берлинском районе Нойкельн правоохранители задержали гражданина Сирии, который, предположительно, планировал террористическую акцию в столице Германии. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источники.

По данным издания, Абдалла Р. задержали 1 ноября и поместили под стражу. Мужчину подозревают в планировании «расправы». Сириец имеет три адреса проживания в Берлине. В ходе обысков у мужчины обнаружили материалы для изготовления взрывчатки.

К операции привлекли сотрудников спецназа. Гражданин Сирии, как отмечает Bild, подозревается в подготовке тяжкого преступления, которое представляло угрозу государству. Подробная информация первоначально не разглашалась, но, по всей видимости, целью теракта был Берлин.

Сириец предстанет перед судом 2 ноября.

До этого в Германии подростку из Сирии выдвинули обвинение в помощи в подготовке теракта на концертах «Eras Tour» американской певицы Тейлор Свифт. Подозреваемого, которого идентифицировали как Мохаммада А., обвинили в поддержке иностранной террористической организации и подготовке теракта в австрийской Вене.

Ранее в Германии 18-летнего парня обвинили в подготовке теракта в посольстве Израиля.

