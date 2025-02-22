В Германии 18-летнего чеченца обвинили в подготовке теракта в посольстве Израиля

Немецкая полиция задержала в аэропорту Берлина 18-летнего юношу, который, по версии силовиков, собирался устроить теракт в посольстве Израиля. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«По данным властей, 18-летний юноша планировал совершить политически мотивированное нападение в Берлине. <...> Целью атаки должно было стать посольство Израиля», — говорится в материале.

Кроме того, задержанный собирался покинуть Германию и присоединиться к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). Отмечается, что парень проживал в Потсдаме и является чеченцем.

Сегодня полиция эвакуировала один из потсдамских жилых домов из-за того, что в нем якобы нашли взрывчатку. В пресс-службе ведомства сообщали, что эта операция связана с арестом молодого уроженца Чечни.

До этого сообщалось о другом инциденте, который произошел в Берлине: 19-летний беженец из Сирии напал на приехавшего из Испании 30-летнего туриста возле мемориала Холокоста. Испанец попал в больницу, а нападавший был арестован.

Ранее немецких правоохранителей уведомили о готовящихся атаках на российские дипмиссии.