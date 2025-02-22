Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии 18-летнего чеченца обвинили в подготовке теракта в посольстве Израиля

BZ: в ФРГ 18-летний юноша планировал теракт в посольстве Израиля
close
IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Немецкая полиция задержала в аэропорту Берлина 18-летнего юношу, который, по версии силовиков, собирался устроить теракт в посольстве Израиля. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«По данным властей, 18-летний юноша планировал совершить политически мотивированное нападение в Берлине. <...> Целью атаки должно было стать посольство Израиля», — говорится в материале.

Кроме того, задержанный собирался покинуть Германию и присоединиться к «Исламскому государству» (организация запрещена в России). Отмечается, что парень проживал в Потсдаме и является чеченцем.

Сегодня полиция эвакуировала один из потсдамских жилых домов из-за того, что в нем якобы нашли взрывчатку. В пресс-службе ведомства сообщали, что эта операция связана с арестом молодого уроженца Чечни.

До этого сообщалось о другом инциденте, который произошел в Берлине: 19-летний беженец из Сирии напал на приехавшего из Испании 30-летнего туриста возле мемориала Холокоста. Испанец попал в больницу, а нападавший был арестован.

Ранее немецких правоохранителей уведомили о готовящихся атаках на российские дипмиссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами