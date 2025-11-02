Подросток из Карелии жестоко избил молодого человека с инвалидностью

В Карелии юноша с ДЦП попал в реанимацию после жестокого избиения

В Карелии 15-летний подросток жестоко избил 22-летнего юношу с ДЦП. Об этом сообщает полиция республики.

В пятницу, 31 октября, жительница Беломорска обратилась к правоохранителям после того, как ее сыну на телефон пришло видео, на котором несовершеннолетний издевается над беспомощным инвалидом.

Агрессор заманил жертву в квартиру, где принялся избивать и унижать. По словам местных, он «плевал и мочился на него». В результате пострадавший попал в реанимацию. За его жизнь сейчас борются врачи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу до 31 декабря. Ведется следствие.

До этого подростки избили мужчину ради 800 рублей и порвали его документы. Инцидент произошел 31 октября в доме на проспекте Ветеранов. Несовершеннолетние проникли в квартиру к петербуржцу, с которым находились в неприязненных отношениях. 17-летний сосед мужчины и его 14-летний приятель были задержаны в тот же день.

Ранее подростки толпой избили пенсионера на остановке в Екатеринбурге и попали на видео.