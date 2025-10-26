На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки толпой избили пенсионера на остановке в Екатеринбурге и попали на видео

В Екатеринбурге подростки избили пенсионера в автобусе и попали на видео
true
true
true
close
Telegram-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге подростки избили ногами пожилого мужчину на остановке и в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, пенсионер сделал подросткам замечание из-за курения и сквернословия. В ответ они набросились на него, повалили на землю и начали избивать ногами. На кадрах видно, что пострадавший попытался укрыться от нападения в автобусе, но и там ему продолжали наносить удары.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении.

Ранее мужчина пырнул ножом водителя Porsche из-за женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами