Подростки толпой избили пенсионера на остановке в Екатеринбурге и попали на видео

В Екатеринбурге подростки избили пенсионера в автобусе и попали на видео

В Екатеринбурге подростки избили ногами пожилого мужчину на остановке и в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, пенсионер сделал подросткам замечание из-за курения и сквернословия. В ответ они набросились на него, повалили на землю и начали избивать ногами. На кадрах видно, что пострадавший попытался укрыться от нападения в автобусе, но и там ему продолжали наносить удары.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении.

Ранее мужчина пырнул ножом водителя Porsche из-за женщины.