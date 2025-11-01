Подростки избили мужчину в петербургской квартире ради 800 рублей и порвали его документы

В Петербурге 38-летнего мужчину избили в собственной квартире и порвали его документы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 31 октября в доме на проспекте Ветеранов. Предварительно, двое подростков, с которыми хозяин квартиры уже длительное время находился в конфликте, проникли в его жилище. Несовершеннолетние избили его и разорвали документы петербуржца, а затем похитили из кармана его джинсов 800 рублей.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж. В тот же день правоохранители по подозрению в нападении задержали 17-летнего соседа мужчины возле дома на проспекте Ветеранов и его 14-летнего предполагаемого соучастника на Дачном проспекте.

Ранее подростки жестоко избили сверстника из-за девушки в Петербурге.