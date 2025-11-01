На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки избили мужчину в петербургской квартире ради 800 рублей и порвали его документы

В Петербурге подростки избили мужчину ради 800 рублей и порвали его документы
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге 38-летнего мужчину избили в собственной квартире и порвали его документы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 31 октября в доме на проспекте Ветеранов. Предварительно, двое подростков, с которыми хозяин квартиры уже длительное время находился в конфликте, проникли в его жилище. Несовершеннолетние избили его и разорвали документы петербуржца, а затем похитили из кармана его джинсов 800 рублей.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж. В тот же день правоохранители по подозрению в нападении задержали 17-летнего соседа мужчины возле дома на проспекте Ветеранов и его 14-летнего предполагаемого соучастника на Дачном проспекте.

Ранее подростки жестоко избили сверстника из-за девушки в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами