В «Москино» рассказали о съемках с животными

В «Москино» рассказали, что курицы склевали реквизит
true
true
true
close
Shutterstock

Инфраструктура кинопарка «Москино» позволяет обеспечить безопасность и комфорт животных, участвующих в съемках. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кинопарка.

Там отметили, что для «Порода» здесь построили конюшню, скотный двор и множество домов.

«Гуси так привыкли сниматься, что знали команду «мотор» и шли в кадр. Мы сделали на площадке импровизированный рынок, на прилавках лежало настоящее мясо, тыквы, капуста и другие продукты. Куры устроили диверсию — склевали всю капусту», — сказала пресс-секретарь проекта «Порода» Виктория Жигунова.

До этого сообщалось, что «Москино» снимет сериал о Лиле Брик. Проект посвящен истории прозаика Лили Брик, ее мужа Осипа Брика и любовника — поэта Владимира Маяковского. Съемки планируются в Москве и Петербурге.

Брик сыграет Мария Смольникова, ее мужа — Евгений Стычкин, а Маяковского — Андрей Максимов. Ангелина Стречина исполнит роль сестры Лили Эльзы, а Агриппина Стеклова — их мать.

Ранее Шахназаров предложил альтернативу школьным «Разговорам о важном».

