На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шахназаров предложил альтернативу школьным «Разговорам о важном»

Режиссер Карен Шахназаров предложил заменить «Разговоры о важном» уроками кино
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с ТАСС заявил, что стоит заменить школьные «Разговоры о важном» уроками кино.

Шахназаров считает, что занятия о кинематографе могут стать любимыми у учеников. По его мнению, это зависит от того, как Министерство просвещения внедрит такие уроки.

«Я вижу, что присутствует элемент противостояния со ссылкой на то, что времени в школе нет. На это я говорю: «Вместо того, чтобы проводить «Разговоры о важном», показывайте кино», — отметил кинематографист.

По мнению Шахназарова, показ и обсуждение кино может стать более полезным для школьников, чем «Разговоры о важном».

«Конечно, нужно подготовить педагогов и методические материалы, но все это вполне реально. В школах сегодня есть много энтузиастов, которые делают это сами, без указов. И это не обязательно гуманитарии. Я сам часто выступаю в школе — встречаю учителей математики, которые любят кино, ведут кружки, где дети смотрят и обсуждают», — рассказал режиссер.

Ранее стало известно, что Shaman не примет участия в следующем конкурсе «Интервидение».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами