Шахназаров предложил альтернативу школьным «Разговорам о важном»

Генеральный директор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с ТАСС заявил, что стоит заменить школьные «Разговоры о важном» уроками кино.

Шахназаров считает, что занятия о кинематографе могут стать любимыми у учеников. По его мнению, это зависит от того, как Министерство просвещения внедрит такие уроки.

«Я вижу, что присутствует элемент противостояния со ссылкой на то, что времени в школе нет. На это я говорю: «Вместо того, чтобы проводить «Разговоры о важном», показывайте кино», — отметил кинематографист.

По мнению Шахназарова, показ и обсуждение кино может стать более полезным для школьников, чем «Разговоры о важном».

«Конечно, нужно подготовить педагогов и методические материалы, но все это вполне реально. В школах сегодня есть много энтузиастов, которые делают это сами, без указов. И это не обязательно гуманитарии. Я сам часто выступаю в школе — встречаю учителей математики, которые любят кино, ведут кружки, где дети смотрят и обсуждают», — рассказал режиссер.

