В Москве снимут сериал о возлюбленной Маяковского

В Москве стартовали съемки сериала «Лиля». Об этом сообщает ТАСС.

Проект посвящен истории прозаика Лили Брик, ее мужа Осипа Брика и любовника — поэта Владимира Маяковского. Съемки также пройдут в Санкт-Петербурге. За создание картины отвечает «Москино» и «Студия «Русский проект».

Режиссером проекта стала Вера Сторожева. Она работала над лентами «Шифр», «Француз», «Живой Пушкин», «Небо. Самолет. Девушка».

Брик сыграет Мария Смольникова, ее мужа — Евгений Стычкин, а Маяковского — Андрей Максимов. Ангелина Стречина исполнит роль сестры Лили Эльзы, а Агриппина Стеклова — их мать. Также в проекте участвует Виктор Добронравов, Стефан Де Дюрфорт, Сергей Барышев, Анна Вартаньян, Карен Мартиросян, Дарья Коныжева, Дмитрий Ломакин, Марко Долаш, Наталья Щербакова, Нина Дворжецкая, Илья Малаков, Константин Мурзенко.

«Мы собрали сильный актерский ансамбль, но гнались не за именами, а за глубоким погружением в образ. Нам важно было, чтобы каждый актер не только внешне соответствовал историческому персонажу — будь то Маяковский, Горький или Луначарский, — но и передавал сложность его натуры. Мы сознательно уходим от хрестоматийных, «бронзовых» героев с площадей», — заявил режиссер.

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