«Репутация дороже»: свердловский вор в законе прокомментировал свое задержание

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в воскресенье, 2 ноября, изберут меру пресечения вору в законе Свердловской области Георгию Акоеву (известному как Гия Свердловский). На заседании он заявил, что не совершал правонарушений, сообщает издание Е1.

Он подчеркнул, что находится на свободе уже восемь лет, с 2017 года. По словам Акоева, он «понятия не имеет», что ему вменяют и не создавал никаких преступных сообществ.

Сейчас Гия Свердловский находится под домашним арестом.

«Конкретных преступлений за мной не имеется. Все, что имеется, — это голословность на прошлых каких-то съемках и так далее, насколько я понял. Прошу оставить меня под домашним арестом с семьей. Мне моя честь и репутация намного дороже», — сказал он в суде.

Кроме того, мужчина заявил, что находится в камере, не может по состоянию здоровья, добавив, что не собирается препятствовать следствию и суду.

О задержании Гии Свердловского стало известно 31 октября. Оперативники провели внезапный рейд в элитном ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где, по данным следствия, располагался офис криминального босса, являющегося племянником влиятельного российского криминального авторитета Аслана Усояна, также известного как Дед Хасан.

