На Урале задержали вора в законе в элитном ЖК

Спецназ задержал главного уральского вора в законе Гию Свердловского
true
true
true
close
Прайм Крайм/YouTube

Спецназ провел операцию по штурму офиса одного из ключевых представителей криминального мира Урала Георгия Акоева известного как Гия Свердловский. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Оперативники провели внезапный рейд 31 октября, средь бела дня, в элитном ЖК «Квартал Федерация» в Екатеринбурге, где, по данным следствия, располагался офис криминального босса, являющегося племянником влиятельного российского криминального авторитета Аслана Усояна, также известного как Дед Хасан.

В ходе операции задержали Гию Свердловского и еще троих человек, находившихся в здании.

Видео с места происшествия опубликовано изданием E1.ru.

В сентябре Игорь Кокунов, более известный в криминальных кругах как Вася Бандит, получил приговор – восемь лет и два месяца заключения в колонии особого режима. Уроженец Подольска Кокунов в статусе «вора в законе» выполнял роль посредника, улаживая споры и распределяя сферы влияния между различными преступными группировками, действовавшими на территории Московской области.

Ранее в Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова.

