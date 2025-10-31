Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

«Приносим соболезнования родным и близким Геральда Суреновича», — написал представитель Союза кинематографистов.

Причины смерти кинематографиста не уточняются

Геральд Бежанов — режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер Ордена Дружбы (2010).

Всесоюзная известность пришла к режиссеру после выхода в 1985 году фильма «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой, Татьяной Васильевой и Александром Абдуловым в главных ролях

Бежанов с 1975 года был режиссером-постановщиком киностудии «Мосфильм». В 1988 году организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ). Также снял фильмы «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», «Вход через окно» и др.

Ранее актер фильма «Приключения Али-Бабы» Якуб Ахмедов скончался в возрасте 87 лет.