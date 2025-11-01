Врач рассказал, какой процент случаев рака легких обусловлен генетикой

Около 8% случаев рака легких связаны с наследственными генетическими мутациями или предрасположенностью. Основным провокатором заболевания выступает курение. Об этом «Газете.Ru» рассказал торакальный хирург и врач-онколог высшей категории Андрей Нефедов, ведущий научный сотрудник Спб НИИФ Минздрава России.

Врач отметил, что женщины генетически более восприимчивы к развитию рака легких из-за канцерогенов – веществ, которые повышают риск развития злокачественных опухолей.

«У них чаще встречаются характерные мутации — в частности, в гене p53 и генах, связанных с ростом опухоли, таких как K-ras и EGFR», – объяснил эксперт.

Генетические особенности также влияют на метаболизм токсинов и репарацию ДНК – особую функцию клеток, направленную на исправление химических повреждений и разрывов.

«Например, при наличии вариации гена CYP1A1 (Ile462Val), которая активирует проканцерогены, повышается риск рака легких почти в три раза у некурящих европеоидов и в 8,8 раз — в отдельных популяциях», – объяснил эксперт.

Проканцерогенами называют вещества, которые сами по себе не вызывают опухолевого роста, но в организме подвергаются физико-химическим превращениям, в результате которых становятся истинными, конечными канцерогенами.

«Однако важно понимать, что только около 8% случаев рака легких связаны с наследственными генетическими мутациями или генетической предрасположенностью. Большая часть случаев вызвана курением», – подчеркивает Нефедов.

По словам эксперта, табачный дым особенно опасен для женщин, подростков и возрастных курильщиков (настоящих или бывших).

«Людям от 55 лет, которые курили по одной пачке сигарет в течение 30 лет, важно проходить скрининг с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). Именно этот метод позволяет выявить даже самые маленькие опухоли на ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз лечения», – рекомендует эксперт.

