В европейской части России зафиксировали первые 20-градусные морозы

Первые 20-градусные морозы зафиксированы в европейской части России. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Впервые в этом холодном сезоне 20-градусные морозы отмечены в Ненецком АО и в Республике Коми», — уточнил он.

Синоптик отметил, что в поселке городского типа Елецкий в Коми температура опустилась до -21,1°C, а в населенном пункте Харъяга Ненецкого автономного округа термометр показал -21,3°C.

В остальных регионах европейской части страны существенно теплее. Например, в Москве температура была выше нуля, в Тверской области зафиксировали заморозки до -3°C, а во Владимирской — -4°C.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что трескучие морозы прогнозируются в нескольких российских регионах в первой декаде ноября. По его словам, на севере Якутии значения опустятся до 35–36°С ниже нуля, на Чукотке — до -32–34°С, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до -27–29°С.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки помогут легче перенести ненастную погоду.