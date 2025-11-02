На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В европейской части России зафиксировали первые 20-градусные морозы

Синоптик Леус: в европейской части РФ отмечены первые 20-градусные морозы
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Первые 20-градусные морозы зафиксированы в европейской части России. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Впервые в этом холодном сезоне 20-градусные морозы отмечены в Ненецком АО и в Республике Коми», — уточнил он.

Синоптик отметил, что в поселке городского типа Елецкий в Коми температура опустилась до -21,1°C, а в населенном пункте Харъяга Ненецкого автономного округа термометр показал -21,3°C.

В остальных регионах европейской части страны существенно теплее. Например, в Москве температура была выше нуля, в Тверской области зафиксировали заморозки до -3°C, а во Владимирской — -4°C.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что трескучие морозы прогнозируются в нескольких российских регионах в первой декаде ноября. По его словам, на севере Якутии значения опустятся до 35–36°С ниже нуля, на Чукотке — до -32–34°С, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до -27–29°С.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки помогут легче перенести ненастную погоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами