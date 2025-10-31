На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какие напитки помогут легче перенести ненастную погоду

Бренд-шеф Прокофьев: сбитень и морс помогут легче перенести ненастную погоду
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с РИАМО назвал напитки, которые помогут легче перенести ненастную погоду. Главная их задача, по его словам, согреть и принести уют.

«В этом помогут прекрасные сбитни, которые делаются из заваренного меда с водой, специями и травами, их можно варьировать как угодно — на свой вкус. С ягодными соками есть всякие морсы, но не компот из сухофруктов, от них пользы нет, а вот морс из свежих ягод — другое дело», — посоветовал Прокофьев.

Он добавил, что для морса не обязательно вываривать ягоды. Достаточно залить их кипятком, дать настояться и взбить блендером.

Нутрициолог, медицинский редактор, эксперт компании Biogena Ирина Попкова до этого говорила, что осенние ягоды — это мощный природный ресурс для укрепления здоровья в холодное время года. Несмотря на их кисловатый вкус, польза от регулярного употребления значительно перевешивает этот небольшой недостаток. Включение в рацион облепихи, клюквы и брусники, по ее словам, помогает укрепить иммунитет, справиться с воспалениями и восполнить дефицит витаминов.

Ранее врач объяснила, почему осенью стоит отказаться от спиртного.

