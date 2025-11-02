Жителей ряда регионов РФ предупредили о трескучих морозах в ноябре

Трескучие морозы прогнозируются в нескольких российских регионах в первой декаде ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

«Настоящие трескучие морозы: на севере Якутии значения опустятся до 35–36°С ниже нуля, на Чукотке — до -32–34°С, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до 27–29°С мороза», — рассказал метеоролог.

По его словам, на Урале уже сейчас наблюдается понижение температуры. В данный момент в Челябинской области столбики термометров показывают +10 °С днем, однако в начале следующей недели соответствующее значение будет составлять до +1°С. Также похолодание ожидается в Свердловской и Курганской областях, где температура воздуха может опуститься до -13–15°С и -10–12°С соответственно.

Температура воздуха в Новосибирской области 2 сентября понизится до +2–6°С в светлое время суток и до 0°С ночью. Также синоптик предупредил о резком похолодании в Омской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.

До этого Вильфанд заявил, что в начале ноября температура воздуха в Москве будет стремиться к +10°C. Как он отметил, такая теплая погода по своим климатическим характеристикам больше характерна для первой декады октября.

