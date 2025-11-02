На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей ряда регионов РФ предупредили о трескучих морозах в ноябре

Вильфанд: в ряде регионов РФ в первой декаде ноября ожидаются трескучие морозы
true
true
true
close
Shutterstock

Трескучие морозы прогнозируются в нескольких российских регионах в первой декаде ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

«Настоящие трескучие морозы: на севере Якутии значения опустятся до 35–36°С ниже нуля, на Чукотке — до -32–34°С, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до 27–29°С мороза», — рассказал метеоролог.

По его словам, на Урале уже сейчас наблюдается понижение температуры. В данный момент в Челябинской области столбики термометров показывают +10 °С днем, однако в начале следующей недели соответствующее значение будет составлять до +1°С. Также похолодание ожидается в Свердловской и Курганской областях, где температура воздуха может опуститься до -13–15°С и -10–12°С соответственно.

Температура воздуха в Новосибирской области 2 сентября понизится до +2–6°С в светлое время суток и до 0°С ночью. Также синоптик предупредил о резком похолодании в Омской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.

До этого Вильфанд заявил, что в начале ноября температура воздуха в Москве будет стремиться к +10°C. Как он отметил, такая теплая погода по своим климатическим характеристикам больше характерна для первой декады октября.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придут зимние заморозки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами