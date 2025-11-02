Уголовное дело против Дудя начнут рассматривать в Москве 7 ноября

Мировой судья в Москве 7 ноября начнет заочное рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В них указано, что предварительное слушание пройдет в судебном участке мирового судьи Басманного района столицы.

По данным следствия, Юрий Дудь дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это блогер продолжил нарушать требования законодательства и распространять в одном из мессенджеров материалы без указания того, что они созданы и распространены иноагентом.

Минюст России признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В конце июня этого года против Дудя заочно возбудили уголовное дело.

В 2022 году блогер осудил специальную военную операцию (СВО) на Украине и уехал из России. На данный момент он проживает в Испании. В июне 2025 года Дудь заявил, что в этой стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

Ранее Юрий Дудь назвал себя пророссийским человеком, несмотря на эмиграцию.