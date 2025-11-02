Пьяный мужчина получил огнестрельное ранение и заметил это через несколько часов

Во Франции мужчина получил ранение и не смог внятно объяснить, что произошло

Во Франции пьяный мужчина лишь через несколько часов понял, что в него выстрелили. Об этом сообщает Le Parisien.

В четверг, 30 октября, житель Жуи-ле-Мутье пришел в медицинскую лабораторию с кровоточащей ногой. 30-летний мужчина был пьян и заявил, что не знает, где и когда получил травму. На место прибыли экстренные службы, которые подтвердили предположение об огнестрельном ранении.

Пострадавший рассказал, что разговаривал с другом на улице, когда внезапно почувствовал острую боль в икре, но не обратил на нее внимания. Спустя некоторое время друг заметил кровотечение и отвел приятеля в ближайший медпункт.

Далее раненого доставили в больницу города Понтуаз в стабильном состоянии. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Стражи порядка сочли показания жертвы и свидетеля несвязными и начали расследование. Полиция рассматривает все возможные версии и пока не производила арестов по факту инцидента.

