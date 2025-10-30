Россиянин стрелял в воздух из ружья и ранил девушку-подростка

Хаотичная стрельба во дворе привела к трагедии в Нальчике

Житель Кабардино-Балкарии открыл стрельбу из ружья во дворе и случайно ранил незнакомую девушку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Несчастный случай произошел 29 октября в Нальчике. В момент инцидента мужчина 1996 года рождения, имевший при себе гладкоствольное охотничье ружье, находился во дворе многоэтажного дома на улице Калинина.

Из хулиганских побуждений местный житель произвел множество хаотичных выстрелов в воздух. Одна из пуль попала в девушку 2007 года рождения, которая стояла на балконе. Она получила огнестрельное ранение лица и была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

Подозреваемого в хулиганстве задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

До этого три студента московского колледжа пострадали от случайного выстрела из сигнального пистолета.