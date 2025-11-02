На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин получил перелом грудины и скончался после того, как его избили полицейские

«Осторожно, новости»: сотрудники полиции избили жителя Якутска до смерти
Сотрудники полиции сломали грудину жителю Якутска. Спустя восемь дней он скончался. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» рассказала сестра погибшего Инесса.

По словам женщины, 10 октября ее 35-летнего брата Вячеслава Ц. задержали и доставили в отдел полиции №3 в Якутске. После обнаружения у него дома нескольких кустов конопли в отношении мужчины возбудили дело по ст. 228 УК РФ. Правоохранители применили к задержанному силу и отпустили из отдела только на следующий день.

После общения с правоохранителями у Вячеслава, имеющего инвалидность 3 группы из-за частичной ампутации конечностей и сахарный диабет, появились проблемы с дыханием и передвижением. Мужчина обратился в травмпункт, где у него диагностировали двойной перелом грудины, а затем — в республиканскую больницу №2, однако там ему отказали в госпитализации, даже не сделав рентген.

16 октября состоялся следственный эксперимент, на котором сотрудники полиции запугали Вячеслава, заставив написать, что причиной полученных травм стало его неудачное падение. Позже состояние мужчины ухудшилось, и его все-таки госпитализировали, но на следующее утро он скончался.

1 ноября СК Якутии сообщил о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Было установлено, что смерть потерпевшего наступила 18 октября в результате перелома грудины, осложнившегося воспалением.

«В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства получения потерпевшим травмы. Следствием отрабатываются все версии произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Калининграде осудили экс-полицейских, которые пытали людей и подбрасывали наркотики.

