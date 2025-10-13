В Калининграде осудили экс-полицейских, которые пытали людей и подбрасывали наркотики

Трех бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков Калининградского МВД и двух бывших оперуполномоченных ОУР МВД суд признал виновными в незаконном хранении наркотиков, а также фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Калининградский следком.

По информации следствия, в июле 2022 года трое обвиняемых изъяли у 12-летнего сына жительницы Калининграда 14 г. наркотического препарата. Так как ребенок не подлежал привлечению к уголовной ответственности, экс-полицейские внесли в протокол информацию об изъятии 4 г. вещества у его матери. После этого, как сообщается, фигуранты на территории садового товарищества «Пищевик» вынудили местную жительницу поместить в карман своей одежды оставшиеся 10 г. запрещенного препарата.

В июле 2022 года во время обыска у жителя Калининграда фигуранты надели на него наручники, избили его, после чего вынудили признать вину в хранении наркотиков. В 2021 году двое из обвиняемых избили и подвергли издевательствам жителя области, также с целью склонения к признанию вины в незаконном обороте наркотиков. Впоследствии все пострадавшие были незаконно привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщается, преступления бывших правоохранителей раскрыли сотрудники калининградского ФСБ совместно с оперативно-розыскной частью собственной безопасности регионального УМВД. По решению суда оперуполномоченным назначено наказание от 1 года до 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание трое из них них будут в колонии строгого режима, остальные – в колонии общего режима и колонии-поселении.

